Pedro Ribeiro, no 'Especial Desporto' que marcou o regresso de Cláudia Lopes à TVI24, fala da estranheza da nova realidade sobre o final do campeonato, com muitos jogos a meio da semana e também nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol, alertando para a realidade do futebol português e do fim do patrocínio da NOS à Liga. «Acho que é um sinal, os clubes têm culpa nisso, não tratam a competição como deviam tratar, passam a vida a incitar ódios e a esquecer que isto é um negócio. Devem olhar para a indústria como um todo. Espero que isto sirva para toda a gente refletir», disse.