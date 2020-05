Bruno de Carvalho explicou as críticas aos jornalistas, feitas à entrada do Tribunal Criminal de Monsanto. O antigo presidente do Sporting clarificou que é diferente ter sido declarado inocente por não ter havido qualquer prova do que «absolvido por falta de provas». O Bruno diz ter sido alvo de um crime e «em confinamento há dois anos». O ex-presidente leonino considera que deve ser reconstituído sócio do Sporting Clube de Portugal.