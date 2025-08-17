A novela de Viktor Gyökeres para o Arsenal foi uma das mais marcantes do futebol neste verão. Porém, como se costuma dizer: «tudo está bem quando acaba bem». E, apesar de ainda agora ter começado o percurso nos gunners, o ex-Sporting já encanta aqueles que o rodeiam.

O avançado sueco de 27 anos «atreveu-se» a escolher a camisola número 14, que pertenceu à lenda do clube londrino Thierry Henry. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, confessou que a escolha do número chamou-lhe a atenção.

«Essa foi uma das coisas que mais me interessou no processo de recrutamento. Precisávamos de trazer um jogador que pudesse vestir essa camisola desde o primeiro dia, entrar no balneário e todos dizerem: 'Ele tem aquilo que é preciso'», começou por referir em entrevista à Sky Sports.

O técnico espanhol continuou os rasgados elogios ao sueco: «O Viktor tem, sem dúvida. Ele tem carisma, tem personalidade e é um rapaz muito confiante. Já vimos, nestas primeiras semanas, pela forma como age, como se comporta em campo. Tudo lhe sai de forma natural», acrescentou.

Gyökeres marcou 97 golos em 102 jogos nas duas últimas temporadas pelo Sporting. Arteta elogiou a «veia goleadora» do avançado, algo que considera muito especial. «Se olharmos para o seu registo de golos, não tivemos ninguém a marcar tantos nos últimos dois anos. Esse instinto matador, essa capacidade, essa intuição dentro da área para receber a bola e marcar é algo muito, muito especial», atirou.

O treinador de 43 anos admitiu ainda que o Arsenal, agora com Viktor, pode atacar de uma forma diferente. O espanhol fez ainda referência ao «medo» que o ex-Sporting impõe aos adversários.

«O nível de ameaça que ele representa e o medo que impõe nos adversários também. Isso é algo que vai beneficiar os jogadores à sua volta. Ele dá-nos flexibilidade para atacar de uma forma diferente, para ameaçar o adversário de outra maneira. Sempre que entra sangue novo, algo muda e surge uma nova energia».

Kai Havertz, apesar de não ser ponta-de-lança de origem, era até então a referência no ataque dos gunners. Uma das grandes decisões de Arteta será escolher entre Gyökeres e Havertz para o centro de ataque. No entanto, o treinador salienta que os jogadores podem jogar juntos.

«Sim, eles podem jogar juntos. Uma das maiores qualidades do Kai, em particular, é que ele pode jogar em várias posições. Ele fez isso connosco, fez isso ao mais alto nível», começou por referir.

O técnico que vai para a sétima época no Arsenal acredita que o plantel apresenta-se profundo, agora com mais opções e ameaças renovadas. «Agora temos opções; à direita temos opções, à esquerda temos opções. Essa variedade e essa competição interna por vagas, a capacidade de impactar o jogo quando precisamos, também será um nível diferente de ameaça», concluiu.

Martin Odegaard, capitão da equipa, comentou também a contratação de Gyökeres, acreditando que a chegada do avançado poderá criar mais espaço para os outros jogadores ofensivos.

«Tem qualidades diferentes e é preciso garantir que se tira o melhor de cada jogador. Ele é um rapaz grande e vai receber muita atenção e vai dar muito que falar, por isso talvez isso deixe mais espaço para o resto de nós», afirmou.

A estreia oficial de Gyökeres poderá acontecer já este domingo, numa partida a contar para primeira jornada da Premier League que vai opor o Manchester United e o Arsenal. Um encontro que ficará marcado pelo reencontro entre o sueco e Ruben Amorim.