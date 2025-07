Viktor Gyökeres já fala como jogador do Arsenal. O avançado sueco viveu uma autêntica novela de verão para poder abandonar o Sporting. Agora, já com as cores do emblema londrino, Gyökeres falou sobre a dificuldade das negociações.

«Não foi fácil chegar até aqui. Houve muitas alturas em que as coisas não correram como eu queria e isso foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, aprende-se e cresce-se muito. É preciso saber o que fazer para jogar a um nível elevado, como jogador e como pessoa», referiu em entrevista à CNN Internacional.

Demorou, mas foi. E, pelo que conta o jogador, a integração tem sido fácil. «Estou à espera há muito tempo, por isso é bom começar finalmente a treinar com a equipa. Todos são muito prestáveis. Acho que é muito fácil integrar-me no grupo», rematou.

A verdade é que o jogador de 27 anos sempre rumou ao Arsenal e já causa furor, mesmo sem ter jogado um único minuto pelos «Gunners». A estreia pode, inclusive, acontecer na próxima quinta-feira, diante do rival Tottenham.

«Os últimos dias foram muito intensos. Estou a começar a jogar. Tem sido ótimo, mas muito ao mesmo tempo. É uma sensação incrível estar aqui. Há muita gente feliz comigo aqui, por isso só quero retribuir em campo. Acho que está na altura de o fazer», atirou.

A nova camisola 14 já bateu recorde de vendas. Até porque se trata de um número pesado na história do clube. Gyökeres não sente pressão por isso. Pelo contrário, sente-se honrado.

«Sei que muitos grandes jogadores tiveram [esse número] e que há uma grande história por detrás dele. É uma honra usá-lo. Foi uma escolha fácil», confessou.

O Arsenal encontrou o «9» que procurava há muito tempo. Antes, nomes como Kai Havertz e até Mikel Merino tinham sido adaptados nessa posição. Gyökeres, agora como aposta clara para a posição, assumiu a vontade de continuar a «furar as redes».

«Quero sempre marcar golos, mas penso que é mais importante ajudar a equipa com as minhas qualidades. Tentar ganhar o máximo possível nos jogos que disputamos e seguir em frente», concluiu.