Esta segunda-feira, Viktor Gyökeres finalmente confidenciou o significado do famoso festejo que marcou a temporada.

Juntando aos vários golos que marcou ao longo da temporada, o avançado do Sporting também ficou reconhecido por cruzar as mãos e colocá-las à frente da face, como uma espécie de máscara, sempre que faturava nas balizas adversárias.

De recordar que o avançado tinha prometido contar na final do Jamor, mas acabou por fazê-lo um pouco mais tarde.

Nas redes sociais, o sueco publicou um vídeo de vários lances da época, deixando na descrição um «Nobody cared until I put on the mask», em português «ninguém se importou até eu colocar a máscara». Ora, essa frase foi proferida por Bane, vilão da saga Batman, que aparece na banda desenhada e no filme «O Cavaleiro das Trevas Renasce».