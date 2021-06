O primeiro ministro húngaro, Viktor Orbán, cancelou a visita que tinha marcado para Munique, para o encontro do Euro 2020 entre Alemanha e Hungria.

A decisão surge como resposta às críticas dirigidas à lei anti-LGBT decidida na semana passada. O município de Munique queria iluminar o Allianz Arena com as cores do arco-íris, simbolizando o apoio à comunidade LGBT da Hungria, que ficou fragilizada com a nova lei.

A decisão da UEFA foi arrasada nas redes sociais por adeptos do futebol e ainda pelos próprios agentes desportivos. As reações obrigaram o organismo que rege o futebol europeu a defender-se das acusações na manha desta quarta-feira, dizendo que «o arco-íris não é um símbolo político, mas sim um sinal do nosso firme compromisso com uma sociedade mais diversa e inclusiva».

Orbán aprovou uma nova lei controversa para combater a pedofilia e proteger as crianças. Ela inclui emendas que proíbem a difusão de qualquer orientação sexual com exceção da heterossexual assim como informações sobre redesignação de gênero em programas de educação sexual nas escolas ou em filmes ou publicidade direcionados para menores de 18 anos.