«Kelvin marca no fim e coloca o Vila na frente». Foi assim que o Vila Nova descreveu o golo decisivo do antigo jogador do FC Porto, que saiu do banco de suplentes para garantir o triunfo na receção ao Aparecidense (2-1), na 9.ª jornada do Campeonato Goiano de Futebol.



Ao sétimo jogo pelo Vila Nova, Kelvin marcou o seu primeiro golo. Ao minuto 90, de acordo com o site oficial do clube. O extremo brasileiro tem atualmente 27 anos.



Veja o golo de Kelvin: