De 0-1 para 2-1. De 2-1 para 2-3. De 2-3 para 4-3. Que jogo!

Depois de ter perdido por 4-3 em Penafiel na jornada anterior, o Vilafranquense regressou às vitórias pelos mesmos números, batendo o Nacional no Estádio Municipal de Rio Maior, num jogo com sete golos e três reviravoltas, na abertura da 19.ª jornada da II Liga portuguesa.

Os madeirenses adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por Rafael Vieira, no primeiro de quatro golos vistos na primeira parte. O Vilafranquense respondeu bem e virou o jogo em cinco minutos: Léo Cordeiro fez o 1-1 aos 23 minutos e Ença Fati, primo de Ansu Fati, do Barcelona, fez o 2-1 de grande penalidade ao minuto 28. Porém, os comandados de Rui Borges fizeram o 2-2 aos 39 minutos, fixando o resultado registado ao intervalo.

A segunda parte trouxe a segunda reviravolta no marcador, com o Nacional a chegar ao terceiro golo por Marco Matias, aos 51 minutos. Mas não haveria duas sem três.

O Vilafranquense, de Filipe Gouveia, respondeu e chegou ao 3-3 aos 63 minutos, por Belkheir. O 4-3 final surgiu já no segundo de cinco minutos de compensação, por Léo Bahia.

Com este resultado, o Nacional mantém os 29 pontos e ocupa o quinto lugar, ainda que à condição, pois tem equipas atrás de si com jogos em atraso. O Vilafranquense ascende ao 11.º lugar, também à condição, com 22 pontos.

Este sábado, há ainda um Varzim-Académica, pelas 15h30, num duelo que opõe os dois últimos classificados da tabela.