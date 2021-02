O Feirense não cedeu na luta pela subida à I Liga e derrotou o Vilafranquense por 2-1. Em Santa Maria da Feira, a equipa de João Tralhão até marcou primeiro (Vítor Bruno, 45 minutos), mas a equipa treinada por Filipe Rocha teve força e capacidade para dar a volta ao jogo.



Os golos de Mica e Fabrício deixaram os três pontos na Feira e colocaram o Feirense com 37 pontos, apenas a um do líder Estoril-Praia e com mais um do que a Académica de Coimbra. Os «canarinhos» e os «estudantes» defrontam-se na noite deste sábado, às 20h30. É o jogo grande da jornada 19.



CLASSIFICAÇÃO DA II LIGA