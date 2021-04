O Estoril-Praia deu mais um passo de gigante rumo à I Liga. A equipa de Bruno Pinheiro recebeu e venceu este domingo o Vilafranquense por 3-1, passando a totalizar 63 pontos. Ora, a Académica de Coimbra tem 49 - está a 14 do Estoril - e faltam apenas disputar 18 pontos (seis jornadas).



Resta saber o que fazem nesta ronda Vizela (52 pontos, se vencer) e Feirense (51, se vencer). O Estoril precisará no máximo de mais duas vitórias para subir de divisão.



Contra o Vilafranquense, Rosier e Aziz fizeram os dois primeiros golos aos 31 e 32 minutos, deixando logo a equipa da Linha com alguma segurança no jogo.



O Vilafranquense reduziu por Rodrigo Rodrigues aos 72, mas Harramiz acabou com todas as dúvidas aos 87. Nas últimas nove jornadas o Estoril tem oito vitórias e um empate. Exemplar.



A equipa esteve nas meias-finais da Taça de Portugal e os sub23 venceram a Liga Revelação. Uma época de grande nível para o Estoril-Praia.



Em relação ao Vilafranquense, a derrota deixa-o com 27 pontos e em risco de cair já esta jornada para a zona de despromoção.