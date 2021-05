O Arouca alcançou esta tarde a oitava vitória consecutiva na II Liga, ao triunfar na deslocação ao terreno do Mafra, por 1-0.

Um autogolo de Ruben Ramos, aos 12 minutos, decidiu a partida a favor dos arouquenses.

Com este resultado, o Arouca sobe à condição ao segundo lugar da classificação, mas com mais um jogo do que Vizela e Feirense.

Mais cedo, Vilafranquense e Cova da Piedade empataram a zero. A equipa de Vila Franca segue em zona de descida, a duas jornadas do fim.