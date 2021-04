O Arouca somou a quinta vitória consecutiva na luta pela subida vencendo o Vilafranquense em casa por 3-0, em jog da 30.ª jornada da II Liga. O Arouca sobe assim ao quinto lugar, com 53 pontos, a dois do terceiro classificado, que tem acesso ao play-off de subida.

Pedro Moreira inaugurou o marcador aos 33 minutos, André Silva aumentou a vantagem aos 59m, com o resultado a ser fechado nos descontos por Arsénio (90+7), já depois da confusão ‘estalar’ com agressões entre elementos dos dois bancos, resultando na expulsão por vermelho direto do treinador arouquense, Armando Evangelista, e por acumulação de Marcos Vinícius.

Esta derrota deixa o Vilafranquense em situação delicada, no primeiro lugar acima dos lugares de descida, com os mesmos pontos que o Varzim, o penúltimo classificado, e com mais um do que o FC Porto B, que é último.

Quem também não está muito melhor do que o Vilafranquense é a Oliveirense, que tem apenas mais um ponto, depois de ter empatado com o Cova da Piedade (0-0) neste domingo.