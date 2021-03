Apesar do incidente do apedrejamento do autocarro, o Leixões venceu o Varzim por 1-0, no jogo que fechou a 23.ª ronda da II Liga.



O golo do triunfo dos matosinhenses foi anotado por Joca logo aos dois minutos.



Num dos outros jogos disputados esta segunda-feira, Vilafranquense e Sp. Covlhã empataram a dois golos. O conjunto da casa colocou-se na frente por Kady aos nove minutos, mas a vantagem durou seis minutos, altura em que Gleison igualou.



O Vilafranquense voltou a adiantar-se no marcador na segunda parte por André Claro aos 76 minutos quando os serranos jogavam com dez elementos por expulsão de Bernardo Martins. No entanto, a equipa de Bizarro conseguiu o empate por Leo Cá aos 90+5 e no minuto seguinte viu Deivison ser expulso.



Feitas as contas o Leixões subiu ao 11.º posto com 29 pontos, mais três que o Sp. Covilhã. Por sua vez, o Vilafranquense é 13.º com 22 pontos, os mesmos de Cova da Piedade e Oliveirense enquanto o Varzim é penúltimo com 18.