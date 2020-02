O Benfica B goleou o Vilafranquense por 4-0 em jogo da 19.ª jornada da II Liga.



Daniel dos Anjos foi a figura da partida ao anotar dois golos. O avançado brasileiro marcou o primeiro golo aos três minutos e fixou o resultado final na etapa complementar (53m).



Pelo meio Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, fez o 2-0 e Tiago Dantas assinou o terceiro das águias.



No outro jogo desta tarde, o Feirense bateu o Cova da Piedade com reviravolta (2-1). A equipa de João Alves, penúltima na tabela, colocou-se a vencer com um golo de Edinho, aos 11 minutos.



Porém, ainda antes do intervalo os fogaceiros recuperaram e chegaram à vantagem com tentos de Feliz e de Pedro Almeida.



Classificação da II Liga