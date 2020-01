Filipe Moreira, treinador do Vilafranquense, é um dos nomes em destaque – pelos piores motivos – no mapa de castigos divulgado nesta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico vai ter de pagar 1.785 euros por «lesão da honra e da reputação» da equipa de arbitragem no decorrer do jogo com o Penafiel (1-1), no domingo, referente à 17.ª jornada da II Liga.

Filipe Moreira utilizou as seguintes expressões durante o encontro: «Todas as semanas somos comidos», «na dúvida marca-se na baliza, c…» e «essa p... dessa bandeira parece uma ventoinha, sempre contra nós, c…», conforme é referido no relatório do árbitro.