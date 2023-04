A SAD do Vilafranquense vai mesmo mudar-se para a Vila das Aves, afastando-se ainda mais do clube e da cidade que lhe deram origem ao nome, mas o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira garantiu esta terça-feira que a saída da SAD do concelho não coloca em causa a requalificação do complexo desportivo, que irá ser utilizado pelo clube.

«A saída da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) não põe em causa a requalificação do complexo desportivo, agora em termos a articular com o clube, aproveitando para requalificar a entrada sul de Vila Franca de Xira, como era nossa intenção», explicou Fernando Ferreira, numa intervenção inicial na reunião do executivo municipal.

Fernando Ferreira recordou que as instalações utilizadas pela União Desportiva Vilafranquense são municipais e «que continuarão a servir as crianças e os jovens na prática do futebol, agora sob a bandeira da UD Vilafranquense» e não da SAD.

O edil aproveitou o momento para desejar os maiores sucessos ao emblema ribatejano que passará a «tomar conta do futebol desde os escalões de formação» e admitiu já ter conversado com o presidente da comissão administrativa que gere o clube, o qual vai receber nos próximos dias.

A administração da SAD ribatejana estava determinada em deixar Vila Franca de Xira devido à falta de condições para as partidas das competições profissionais do Campo do Cevadeiro, quatro anos após ter adquirido o Vilafranquense por 1,8 milhões de euros (ME), tendo os sócios do clube fundador aprovado em 2022 a venda de uma participação de 10 por cento detida na sociedade.