A Académica empatou sem golos na receção ao Vilafranquense, numa partida da 26.ª jornada da II Liga.



Apesar do nulo, o jogo teve bastante oportunidades de parte a parte. Vítor Bruno desperdiçou o 0-1 na cara de Mika ainda na primeira parte. As melhores situações de golo da equipa de Rui Borges surgiram na segunda parte: primeiro Diogo Coelho cortou em cima da linha um remate de Sanca e no último minuto, Mariga fez uma defesa soberba a pontapé de Diogo Pereira.



Esta derrota penaliza a Briosa que não consegue ultrapassar o segundo classificado Feirense, derrotado em Arouca no sábado. Os dois emblemas estão agora empatados com 47 pontos. Por sua vez, o Vilafranquense igualou o Varzim com 24 pontos no 14.º posto, dois lugares acima da zona de descida.