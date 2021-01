O Leixões recebeu e venceu esta quinta-feira o Vilafranquense, por 2-0, em jogo de acerto de calendário, realizado no Estádio do Mar e relativo à 12.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os golos da equipa orientada por José Mota, que não esteve presente após testar positivo à covid-19, assim como o guarda-redes Beto, foram apontados por Nenê (29m) e Kiki (72m). O 2-0 final surgiu já com os visitantes reduzidos a dez elementos: André Dias foi expulso ao minuto 61.

Antes do jogo, os futebolistas do Leixões, clube que já teve 29 casos positivos desde novembro, homenagearam os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia, exibindo um cartaz com a palavra «obrigado».

Esta foi a terceira vitória seguida do Leixões, que está em franca e clara recuperação na classificação. Subiu ao 10.º lugar, por troca com o Benfica B, tendo agora 20 pontos. O Vilafranquense é 14.º, com 16 pontos.