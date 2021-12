Benfica B e Vilafranquense empataram na tarde desta segunda-feira (0-0), em jogo da 15.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, marcado por uma atuação assinalável do guarda-redes Adriano Facchini, que defendeu tudo o que havia para defender, inclusive uma grande penalidade favorável às águias.

O guardião brasileiro defendeu o castigo máximo marcado por Henrique Araújo, aos 29 minutos, tendo-se evidenciado também na reta final do encontro, nomeadamente com uma defesa espetacular a um livre direto de Úmaro Embaló (84m), o mesmo jogador que enviou uma bola ao poste ao minuto 70.

Já em tempo de compensação, Facchini voltou a ganhar o duelo a Embaló, num forte remate à entrada da área.

Com este resultado, o Benfica B viu interrompida uma sequência de três vitórias no campeonato, mas segue líder, agora com 33 pontos, mais seis do que o vice-líder, o Rio Ave, que tem 27. O Feirense, quarto com 26 pontos, tem menos um jogo e pode aproximar-se dos encarnados. O Vilafranquense vai em seis jogos sem perder e chegou aos 16 pontos, estando no 14.º lugar.

Para esta segunda-feira, estão ainda agendados os dois restantes jogos da jornada: Sp. Covilhã-Varzim (18h00) e Trofense-Feirense (20h15).