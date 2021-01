Académica e Leixões empataram esta terça-feira, a uma bola, em jogo da 17.ª jornada da II Liga.

Em Coimbra, Nenê deu vantagem à equipa de José Mota - ainda não esteve presente devido à covid-19 - aos 65 minutos, de penálti. Nos descontos, no entanto, os estudantes chegaram ao empate por João Mário.

Com este resultado, o Leixões está agora na décima posição da tabela classificativa, com 21 pontos. A Académica mantém o segundo lugar, com dois pontos de vantagem em relação ao Feirense.

Mais cedo, o Vilafranquense empatou a uma bola na receção ao Vizela, quarto classificado.

Cann deu vantagem à formação visitante aos 67 minutos, Leandro Antunez fez o empate a dois minutos dos 90.