O Vilaverdense e a BSAD empataram este sábado (1-1), na primeira mão do play-off de acesso à II Liga, num jogo com ascendente minhoto, apesar de a BSAD ter desperdiçado um penálti.

No Estádio Cruz do Reguengo, em Vila Verde, a equipa visitante marcou primeiro, por João Marcos, aos cinco minutos, mas Gonçalo Teixeira empatou, aos 30, antes de Ivo Gonçalves defender a grande penalidade cobrada por João Marcos, nos descontos do primeiro tempo.

BSAD e Vilaverdense disputam a segunda e decisiva mão do play-off a 11 de junho, a partir das 17 horas, no Estádio Municipal de Rio Maior.