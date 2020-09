Manuel Machado estreou-se como treinador do Berço, em jogos oficiais, com uma derrota diante do Vilaverdense (1-2), em jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal.

Num jogo disputado na Pista Gémeos Castro, a equipa de Guimarães entrou a perder, consentindo o primeiro golo, marcado por Ricardo, logo aos 4 minutos, numa recarga a uma grande penalidade que tinha sido defendida por Pedro Freitas.

O Berço ainda chegou ao empate, aos 34 minutos, por Remy, mas acabou por consentir novo golo no início da segunda parte, desta vez marcado Eduardo Barros, aos 50 minutos.

Resultados da primeira eliminatória

SÉRIE A:

Sábado:

Amares (D) - (+) Vianense (CP), 0-1

Berço (CP) - Vilaverdense (CP), 1-2

Bragança (CP) - (+) Os Limianos (D), 0-1

Domingo:

Caçadores Taipas (D) - Fafe (CP), 15:00

Maria Fonte (CP) - Montalegre (CP), 15:00

Cerveira (CP) - Brito (CP), 15:00

Águia Vimioso (CP) - Mirandela (CP), 15:00

SÉRIE B:

Sábado:

Porto Cruz (D) - (+) Camacha (CP), 1-4

Domingo:

Felgueiras 1932 (CP) – Desportivo das Aves (CP), vitória do Felgueiras por falta de comparência do Desportivo das Aves

São Martinho - Pevidém (CP), 15:00

Pedras Rubras (CP) - Amarante (CP), 15:00

Vila Real (CP) - Mondinense (CP), 15:00

Trofense (CP) - Vila Meã (D), 15:00

Quarta-feira:

União da Madeira (CP) - Tirsense (CP), 20:00

SÉRIE C:

Domingo:

Coimbrões (CP) - Valadares Gaia (CP), 15:00

Gondomar (CP) - Mêda (D), 15:00

Santa Marta Penaguião (D) - Cinfães (D), 15:00

S. João Ver (CP) - Lusitânia Lourosa (CP), 15:00

União Paredes (CP) - Castro Daire (CP), 15:00

Câmara Lobos (CP) - Leça (CP), 15:00

Canelas 2010 (CP) - Foz (D), 15:00

SÉRIE D:

Sábado:

(+) Beira Mar (CP) - Oliveira Hospital (CP), 1-0

Domingo:

Calvão (D) - Carapinheirense (D), 15:00

Lusitano Vildemoinhos (CP) - Águias Moradal (D), 15:00

Ferreira Aves (D) - Sanjoanense (CP), 15:00

Aguiar Beira (D) - Vila Cortez Mondego (CP), 15:00

Ançã (D) - Tocha (D), 15:00

Anadia (CP) - Condeixa (CP), 15:00

SÉRIE E:

Domingo:

Fátima (CP) - Oleiros (CP), 15:00

Sertanense (CP) – Benfica e Castelo Branco (CP), 15:00

Portalegrense 1925 (D) – Marinhense (CP), 15:00

União Tomar (CP) - Portomosense (D), 15:00

Crato (D) - União de Leiria CP), 15:00

GRAP (CP) - Alqueidão Serra (D), 15:00

Alcains (CP) - Vitória Sernache (CP), 15:00

SÉRIE F:

Domingo:

Pêro Pinheiro (CP) - Praiense (CP), 15:00

Alverca (CP) - Guadalupe (D), 15:00

Sacavenense (CP) - Sintrense (CP), 15:00

União Torreense (CP) - União Almeirim (CP), 15:00

Quarta-feira:

Lourinhanense (CP) - União Santarém (CP), 15:00

Ericeirense (D) - Loures (CP), 21:00

Fazendense (D) - 1.º Dezembro (CP), 19:30

SÉRIE G:

Sábado:

Domingo:

Fabril Barreiro (CP) - Rabo Peixe (CP), 15:00

Real (CP) - Lusitânia Açores (D), 15:00

Ideal (CP) - Vale Formoso (D), 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa)

São Roque (D) - Estrela (CP), 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa)

Oriental Dragon (CP) - Fayal (D), 15:00

Barreirense (D) - Madalena (D) , vitória do Barreirense por falta de comparência do Madalena

Pinhalnovense (CP) - Atlético (D), 15:00

SÉRIE H:

Domingo:

Olhanense (CP) - Lusitano de Évora (CP), 15:00

Mineiro Aljustrelense (CP) - Praia Mil Fontes (D), 15:00

Lusitano Évora (D) - Moncarapachense (CP), 15:00

Vasco Gama (D) - Juventude de Évora (CP), 15:00

Segunda-feira:

Moura (CP)- Culatrense (D), 15:00

Quarta-feira:

Ferreiras (D) - Louletano (CP), 20:45

Nota: Distritais (D), Campeonato de Portugal (CP)

Clubes Isentos: Esperança Lagos (CP), Merelinense (CP), Vitória de Setúbal (CP), Ovarense (D), Águeda (CP), Caldas (CP), Mortágua (CP), Fontinhas (CP), Vidago (CP), Olímpico Montijo (CP), Amora (CP), Vilar Perdizes (D), Monção (D), Estudantes Africanos Bragança (D), Rebordelo (D), Salgueiros (CP), União Idanhense (D), União Montemor (CP), Sporting de Espinho (CP), Sesimbra (D) e Oriental Lisboa (CP).