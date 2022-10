A Câmara Municipal de Ponte de Sor, Portalegre,revogou a cedência das instalações do seu Estádio Municipal e recinto multiusos ao Villa Athletic Club para os jogos de futebol da época 2022/2023.

A decisão abrange os jogos oficiais nas categorias de seniores e juniores das competições realizadas pela Associação de Futebol de Portalegre e surge na sequência da falta de comparência do Villa, enquanto visitado, no jogo da primeira jornada da Taça Remax de Portalegre, a 9 de outubro, sem que a autarquia «fosse oficialmente informada do motivo para esta falta de comparência, tendo cumprido todos os requisitos logísticos relativos à disponibilização dos recursos inerentes à realização da partida».

A cedência, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições sem fins Lucrativos, fora aprovada em 28 de setembro, mediante o pagamento das respetivas taxas de utilização.

