O Villa Athletic Club desistiu de participar no campeonato distrital de seniores e de todas as outras competições em que estava inscrito, anunciou esta terça-feira a Associação de Futebol de Portalegre (AFP).

No sítio oficial na internet, o organismo detalha que a decisão remonta ao dia 23 de outubro e, além do campeonato de seniores, o clube abandona também os campeonatos de juniores e benjamins, bem como as provas de futebol de 7.

Recorde-se que o Villa Athletic Club, com sede em Ponte de Sor, foi fundado em junho deste ano, mas estava inscrito nas competições da Associação de Futebol de Portalegre. Depois de faltar ao primeiro jogo da Taça, apresentou-se na segunda ronda, em Elvas, com apenas 12 jogadores, e equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

O clube era presidido por Fábio Lopes, conhecido por Conguito, youtuber, influencer, radialista da MegaHits e repórter em programas de entretenimento da RTP.

Com ele entraram no projeto outras figuras públicas, nomes como Luís Pinheiro e Rui Simões, também da MegaHits, o produtor musical Benji Price ou até Joana Ornelas, ex-companheira de Bruno de Carvalho.

Foram contratados vinte jogadores, entre os quais nomes como Edinho ou André Carvalhas, enquanto a equipa técnica era liderada por Meyong. Garantem terem salários em atraso, sendo que alguns nunca receberam um euro e atravessam dificuldades económicas e todos apontam culpas a Conguito.