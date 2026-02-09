VÍDEO: Villarreal de Veiga goleia Espanyol e reforça lugar de Champions
Defesa português foi totalista na 23.ª jornada do campeonato
Defesa português foi totalista na 23.ª jornada do campeonato
Na disputa pelo melhor lugar europeu, o Villarreal goleou na receção ao Espanyol (4-1), em duelo da 23.ª jornada do campeonato. Na noite desta segunda-feira, o central Renato Veiga foi totalista nos anfitriões.
Depois de o lateral El Hilali ver a vantagem dos catalães negada aos 12 minutos, por fora de jogo, o avançado Mikautadze adiantou o Villarreal aos 35 minutos. Pouco depois, aos 41m, o lateral Salinas concedeu um autogolo e ampliou a vantagem dos anfitriões.
Na etapa complementar, o avançado Pépé (50m) e o ala Moleiro (55m) completaram a goleada. Por último, aos 88m, o defesa Cabrera reduziu para o Espanyol.
Assim, o Villarreal reforça o quarto lugar, com 45 pontos, 11 de vantagem sobre o Espanyol (6.º), que encaixou a quarta jornada consecutiva a perder.
¡Los tres puntos se quedan en casa! ¡El Villarreal vuelve a la senda de la victoria tras una sobresaliente actuación ante el RCD Espanyol! Endavant! 💛#VillarrealEspanyol pic.twitter.com/usvYUuAUMJ— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 9, 2026