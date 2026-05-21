O Villarreal anunciou a saída de dois dos jogadores mais antigos do plantel atual: Dani Parejo, médio de 37 anos, e Alfonso Pedraza, defesa de 30 anos, vão deixar o clube após o final da presente temporada.

De acordo com o que publicou o emblema espanhol, Parejo e Pedraza devem cumprir o último jogo pelo Submarino Amarelo na receção deste domingo ao At. Madrid, que dita o fim do campeonato espanhol.

Dani Parejo vai pôr fim a uma ligação de seis épocas com o Villarreal. O médio formado no Real Madrid soma 16 golos e 34 assistências desde a sua chegada, na época 2020/21.

Já Alfonso Pedraza, defesa formado no Submarino Amarelo, estreou-se na primeira equipa do Villarreal na temporada 2014/15 e vai terminar uma ligação de 12 anos ao clube espanhol (ainda que com alguns empréstimos pelo meio a Lugo, Alavés, Real Bétis e Leeds).

Pedraza já tem, aliás, o futuro planeado: o defesa espanhol vai rumar a Itália, para representar a Lazio. O negócio entre Pedraza e o emblema romano já está resolvido desde janeiro de 2026, quando o defesa assinou contrato até 2028.

Dani Parejo ainda não decidiu o próximo rumo. O médio de 37 anos assumiu tirar um tempo para pensar no próximo passo a dar na carreira.

O Villarreal vai assim despedir-se este domingo, no jogo frente ao Atlético de Madrid, de uma dupla que esteve na conquista da Liga Europa 2020/21, o único título europeu do emblema espanhol.