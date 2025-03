Os jogadores até aqueceram e ultimaram preparativos para o encontro que encerraria a 26.ª jornada da La Liga. Todavia, uma nova tempestade e um novo episódio DANA – tempestade que traz à memória o final de outubro e início de novembro – obrigou os responsáveis a adiarem o jogo, para data a anunciar.

«Devido às recomendações de segurança, pelo risco de inundações em Castellón, informamos que a partida foi adiada», lê-se no comunicado do Villarreal.

As autoridades espanholas colocaram as regiões de Castellón, Alicante e Valência em estado de alerta, recomendando ao resguardo. Aliás, as atividades letivas e desportivas foram canceladas. As autoridades não arriscam uma data para o “aliviar” das medidas preventivas.