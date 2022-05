Perfeição.

É isso que pede Unai Emery ao Villarreal para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool.

O clube espanhol está em desvantagem, por 2-0, mas o técnico da equipa espanhola acredita numa remontada. «Temos de fazer um jogo perfeito. Excelente. Provocar algo que ninguém lhes tenha provocado. Temos de encontrar as debilidades deles», disse, em conferência de imprensa, citado pela Marca.

«Estamos a viver um momento história. Primeiro com a Liga Europa [conquistada na época passada] e agora com estas meias-finais. O nosso povo está muito orgulhoso do nosso projeto. Toda a gente se identifica. Toda a gente defende algo que é seu. Estamos aqui e queremos jogar a final», continuou.

Pela frente, no entanto, o submarino amarelo tem um adversário fortíssimo: «Na primeira mão, o Thiago fez um jogo tremendo. Foi o melhor em campo. O Fabinho tem um percurso extraordinário. Jogam muito bem e recuperam rapidamente a bola. Em Liverpool, estiveram num nível muito alto.»

«Lá tentámos parar os avançados e não conceder oportunidades claras. Tiveram algumas, mas não flagrantes. Fizemos um jogo razoável a nível defensivo. Mas se amanhã o melhor em campo for um jogador do Liverpool, estamos fora da Champions», acrescentou.

Emery concluiu depois: «Jogamos com a nossa gente e temos de ganhar. Temos de defender de forma brutal, jogar de forma diferente e sermos capazes de encontrar o nosso jogo.»

Villarreal e Liverpool defrontam-se esta terça-feira a partir das 20h00, no El Madrigal.