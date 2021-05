Raúl Albiol foi um dos heróis da conquista da Liga Europa pelo Villarreal e, no final do encontro, até teve direito a mudança de visual.

Nas redes sociais do clube, foi partilhada uma imagem dos companheiros de equipa a raparem o cabelo ao internacional espanhol no balneário após o encontro cheio de emoções. Veja as imagens no vídeo associado.

Recorde-se que o Villarreal venceu o troféu após derrotar o Manchester United, mas, para isso, foram precisos 22 penáltis. Raúl Albiol foi chamado a converter, marcou, e no final admitiu: «Não batia um penálti desde os infantis».