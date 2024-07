André Villas-Boas vai assistir ao Sturm Graz-FC Porto, na tarde desta terça-feira. No segundo jogo do estágio portista na Áustria, o presidente do clube vai marcar presença nas bancadas do Merkur Arena, recinto da cidade de Graz, que acolhe a equipa da casa.

É um facto relativamente normal, não fosse a ausência forçada de Villas-Boas no primeiro encontro, diante do Áustria de Viena, devido ao impacto do apagão informático de um produto de software da Microsoft.

Villas-Boas ficou apeado, ao contrário do diretor-desportivo Andoni Zubizarreta, que assistiu à partida no estádio. O FC Porto ganhou por 3-1 esse encontro, com golos de André Franco, Gonçalo Borges e Nico González.

Os portistas disputam nesta terça-feira o último jogo do estágio no país da Europa Central. Tem ainda um particular com o Al Nassr, no FC Porto, antes da Supertaça Cândido de Oliveira.