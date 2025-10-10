André Villas-Boas deixou rasgados elogios a Francesco Farioli, treinador do FC Porto, nesta sexta-feira. Durante uma intervenção no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, o presidente do FC Porto justificou a contratação do italiano.

«Felizmente, contratámos um grande treinador. Ficou livre no mercado porque teve a sua desilusão, como todos sabemos. Falhou o título no Ajax na última jornada. Motiva plantéis, mas também estruturas. Comunica bem, sabe estar, tem ideias, sabe quais são os valores do FC Porto. A relação carnal entre associados e equipa é muito importante», avaliou o também ex-treinador.

Sublinhando a «relação umbilical entre treinador e equipa», Villas-Boas fez uma pequena avaliação à corrida ao título.

«O campeonato é muito longo, o Sporting está sólido, bem construído, bem treinado e mante talento. O Benfica fez um investimento muito forte, um pouco à nossa imagem. Nós fizemo-lo por necessidade, eles adicionaram qualidade à já existente. A batalha será difícil. Temos esta margem pontual, mas à oitava jornada é tudo muito prematuro», disse.

E deixou um alerta: «É preciso evitar as lesões. O FC Porto teve uma lesão para dois meses [Martim Fernandes] e outra nove, do Nehuén Pérez. Estes desafios é que deixam abaixo as candidaturas ao título. Outra lesão grave pode condicionar os nossos objetivos e podemos ter de recorrer, ou não, ao mercado de janeiro», admite.

Em jeito de balanço, o presidente do FC Porto relata «16 meses intensos e de profunda transformação no FC Porto». «O meu primeiro ano foi violento e ficamos aquém dos objetivos. O FC Porto movimentou 416 milhões de euros de receitas e foi isso que o salvou enquanto clube associativo», explicou.

«Fomos ajudados por sócios numa fase inicial e depois ainda tivemos uma grande operação financeira [Ithaka], que será replicada pelos outros dois grandes no futuro, certamente. Esta injeção de capital serviu para salvar o FC Porto», resume o dirigente.

O presidente do FC Porto foi um dos participantes da Portugal Football Summit nesta sexta-feira... ao contrário de Rui Costa, homólogo do Benfica, que cancelou a presença.