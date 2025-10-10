André Villas-Boas garante que lançou o desafio da criação de uma Supertaça Ibérica a vários atores do futebol português e espanhol, mas a ideia continua na 'gaveta'.

O presidente do FC Porto foi um dos convidados para a Portugal Football Summit, decorrida nesta sexta-feira na Cidade do Futebol, com o objetivo de refletir e discutir o futuro do futebol nacional. Aproveitou a chance para falar sobre novas competições.

«Estamos num caminho de expansão da marca e posicionamento internacional. É um grande desafio, que provavelmente virá acoplado a novas competições. Se pensarmos noutras modalidades que não o futebol, temos outras competições como Supertaças Ibéricas, Ligas transfronteriças... sou da opinião que o futebol caminha para esse sentido em dez anos», começou por dizer.

«Lancei o desafio de uma Supertaça Ibérica ao Pedro Proença [presidente da FPF] e aos outros grandes portugueses e espanhóis. Agora andamos todos às cabeçadas, mas ficou o bichinho sobre a possibilidade dessa criação. Na altura, foi muito bem acolhido pelo Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Benfica, Sporting e FPF», revela o dirigente.

Além disso, Villas-Boas mostrou-se a favor de implementar em Portugal o que outras grandes Ligas europeias já adotaram - jogos decorridos no estrangeiro.

«Iremos ver um Villarreal-Barcelona em Miami e um Milan-Como na Austrália. Nós temos de aproveitar essa oportunidade. Temos jogos com 1500 espetadores. Um Casa Pia-Sporting, por exemplo. Será que um jogo nosso em Newark ou em Genebra, com os nossos emigrantes, não teria mais do que isso? O presidente Ceferin disse que as Ligas devem ser jogadas nos seus países, que isto foi uma exceção, mas cabe às federações aproveitar estas oportunidades. São novos cash-flows e revenue streams. Cabe aos presidentes da Liga e da FPF, criar cimeiras de presidentes ricas em conteúdo e discussão», atirou.

O presidente do FC Porto foi um dos participantes da Portugal Football Summit nesta sexta-feira... ao contrário de Rui Costa, homólogo do Benfica, que cancelou a presença.