«Bobby Robson? Sim, mas as memórias mais bonitas são com Mourinho»

André Villas-Boas deu uma extensa entrevista de duas páginas ao jornal francês L’Équipe, de França, durante a qual falou um pouco de tudo. Do Marselha, da Liga Francesa, de Portugal, do FC Porto e, claro, do regresso ao clube que mais ama no mundo.

O jornalista perguntou-lhe, por exemplo, se este regresso lhe fazia lembrar os tempos ao lado de Bobby Robson.

«Sim, mas as memórias mais bonitas que tenho são com José Mourinho, aqui no FC Porto, quando era analista dele», respondeu Villas-Boas.

«Recordo tudo em torno de José Mourinho. As viagens, a preparação, o seu conhecimento de jogo, a forma de se relacionar com o seu staff, a pressão que exerce sobre si próprio todos os dias para ser sempre o melhor. Com o Robson é o início de tudo. Mas não a este nível de intensidade.»

Villas-Boas sublinha que «Robson era um cavalheiro», que lhe abriu «as portas do FC Porto, dos treinos, dos cursos de treinador».

«Mas tudo o que está relacionado com futebol, com conhecimento do futebol, com tática, com preparação dos treinos aconteceu com José Mourinho. Esses foram verdadeiramente os melhores momentos», acrescentou.

Questionado sobre que influência José Mourinho ainda exerce sobre o futebol português, André Villas-Boas garantiu que «ele é o modelo para toda a nova geração de treinadores portugueses», mas acrescentou que «o futebol muda» e que hoje há novas referências.

«Na marcação individual, por exemplo, ou no 3-4-3 praticado por Ruben Amorim. As escolas de treinadores alemãs ou espanholas são muito fortes e inovadoras.»