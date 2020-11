André Villas-Boas já manifestou várias vezes publicamente a vontade de um dia vir a tornar-se presidente do FC Porto.

Na antevisão ao jogo com os dragões para a Liga dos Campeões, o treinador do Marselha foi questionado se Sérgio Conceição seria o treinador com quem contaria se assumisse a liderança do clube. «É uma boa pergunta, mas não seria correto da minha parte responder», começou por dizer antes de deixar rasgados elogios ao técnico campeão nacional.

«É um super-treinador que treina este clube neste momento. Aprecio-o, representa o que é o FC Porto e defende os seus valores como ninguém. Sou um adepto da forma como defende o FC Porto», frisou, antes de deixar também uma palavra a Jorge Nuno Pinto da Costa.

«É o presidente histórico deste clube por tudo o que ganhou e no qual eu votei. Quero que continue a levar este clube ao sucesso e não posso fazer equações e futurologia. A coisa que mais quero é que este clube continue a ganhar e que ganhe tudo o que for possível, [mas] não particularmente amanhã», concluiu.