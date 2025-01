Vinicius Júnior está a estudar a hipótese de comprar um clube em Portugal.

A notícia foi inicialmente avançada pela Cadena COPE, de Espanha, e entretanto também confirmada pela ESPN, do Brasil. As duas fontes não referem o nome do clube, garantindo que se trata de um emblema da II Liga.

A confirma-se a compra de um clube em Portugal, será o primeiro do portefólio de Vinicius Júnior, que até agora ainda não investiu em clubes.

A aquisição da propriedade de clubes tem sido uma tendência entre estrelas do futebol. Ronaldo Fenómeno (Valladolid e Cruzeiro), Beckham (Inter Miami), Piqué (FC Andorra), Ibrahimovic (Hammarby) e Mbappé (Caen) são alguns exemplos disso mesmo.