Depois de uma época que ficou aquém das expetativas, e que conduziu à saída do treino Carlo Ancelotti, o Real Madrid parte para o Mundial de Clubes com um treinado novo (Xabi Alonso) e com expetativas renovadas. Palavras de Vinicius Jr.

«Estamos com muita vontade de ganhar este primeiro Mundial, porque do primeiro ninguém se esquece. Além disso, é o único título que o Real Madrid ainda não tem».

O internacional brasileiro, falou à RealMadridTV esta segunda-feira, quando se juntou à equipa nos Estados Unidos e deu a opinião também sobre a contratação de Xabi Alonso para o cargo de treinador.

«Estou muito feliz e agora é seguir trabalhando para conquistar muitas coisas com ele. Já estamos a preparar-nos para os jogos. Está muito quente. O jogo é às três da tarde e precisamos de estar bem preparados, porque vai ser uma partida muito difícil.»

O Real Madrid entra em campo frente ao Al-Hilal, de Ruben Neves e João Cancelo, dia 18 de junho, depois defronta o Pachuca dia 22, e o Salzburgo a 27, em jogos do grupo H do Mundial de Clubes.