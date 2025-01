Vinicius Junior tem negociações avançadas para comprar e assumir o controlo da SAD do FC Alverca, da II Liga, segundo apurou o Maisfutebol. O negócio gira em torno de dez milhões de euros.

Antes de avançar pelo clube sediado na zona do Ribatejo, o craque brasileiro dos espanhóis do Real Madrid chegou a avaliar a aquisição do Leixões, também da II Liga nacional.

A compra da SAD do emblema alverquense ainda não está fechada, mas tem caminhado de forma bastante positiva, sobretudo porque o internacional brasileiro tem o aporte financeiro de um forte grupo empresarial.

Neste momento, o FC Alverca ocupa a sétima posição da II Liga, com 24 pontos em 16 jornadas, e conta no plantel com vários jogadores brasileiros.