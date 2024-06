O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões e também conseguiu as maiores distinções da competição. Nesta segunda-feira, Vinícius Júnior e Jude Bellingham foram eleitos como melhor jogador e melhor jogador jovem, respetivamente, da última edição da Liga dos Campeões. Os dois jogadores foram distinguidos através de um painel de observadores da UEFA.

O brasileiro fez dez aparições na competição, num total de 901 minutos. Marcou seis golos, obteve cinco assistências e percorreu uma distância total de 99 quilómetros. Recorde-se que Vinicius marcou o golo que ditou a vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund.

Por outro lado, foi Jude Bellingham o eleito para o melhor jogador jovem do ano. Fez 11 jogos, disputando 993 minutos. Marcou quatro golos e fez cinco assistências, com mais de 117 quilómetros percorridos na competição. Aos 20 anos, ganhou a primeira Liga dos Campeões da carreira, na época de estreia no Real Madrid.

Os dois foram eleitos para o onze ideal desta edição, onde também figura o português Vitinha.