São imagens captadas pela francesa Telefoot e que estão a provocar grande polémica em Espanha, por se tratar de um vídeo que é tudo menos normal: Karim Benzema foi apanhado pelas câmaras a pedir a Mendy para não passar a bola a Vinícius Jr, no intervalo do encontro diante do Borussia Mönchengladbach.

«Ele faz o que quer. Mano, não jogues com ele... Ele está a jogar contra nós», disse o avançado francês ao compatriota, segundo noticia a Telefoot, que tentou isolar o som da conversa para perceber o que Benzema diz.

O Real Madrid, recorde-se, empatou a duas bolas em Mönchengladbach, com os dois golos dos merengues a aparecerem já nos cinco minutos finais da partida, sendo da autoria de Benzema e de Casemiro, curiosamente numa altura em que Vinicius Jr já tinha saído de campo para dar lugar a Eden Hazard no ataque da formação merengue.

VEJA O VÍDEO DO MOMENTO POLÉMICO: