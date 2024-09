Predrag Mijatovic, uma das figuras do Real Madrid no final da década de 90' do século passado, fez algumas críticas ao extremo brasileiro Vinicius Júnior. O antigo avançado reprovou a forma como Vini celebrou um golo de grande penalidade ao Girona (mandando calar os adeptos adversários).

«Ele está a atirar pedras ao próprio telhado. Ficámos muito contentes com o golo dele, mas muito dececionados com a comemoração. Porque é que ele precisa de fazer isto?», questionou o antigo internacional jugoslavo, na imprensa espanhola.

Campeão europeu em 1998, na Liga dos Campeões, não é a primeira vez que Mijatovic critica Vinicius Júnior. Em março, ele disse que o brasileiro precisa de uma «mudança radical», no seu comportamento.

O Real Madrid ganhou ao Girona neste sábado, por 2-0, pela quinta jornada do campeonato espanhol, a primeira do Real Madrid fora de casa na competição. O atual campeão está em segundo lugar na tabela, com 11 pontos, atrás do Barcelona.