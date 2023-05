Vinícius Júnior divulgou nesta segunda-feira à noite um video com todos os insultos racistas de que tem sido alvo ao longo da presente temporada. O avançado do Real Madrid reagiu desta forma a mais um episódio lamentável, desta feita no reduto do Valêncoa.

«A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão)», escreveu o internacional brasileiro.

O jogador deixa várias questões: «O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?»