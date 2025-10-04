E agora? É oficial? É a grande questão que está a circular no Brasil. Vinicius Junior marcou dois golos na vitória do Real Madrid e teve dedicatória especial.

Na bancada estava Virgínia Fonseca, apresentadora brasileira que tem sido associada a ter um caso com o jogador brasileiro.

Virginia, que antes namorava com o cantor Zé Felipe, esteve presente no jogo e fez questão de partilhar a presença… com uma camisola de Vini Jr.

Nos últimos dias a apresentadora tem sido vista na mansão de Vinicius em Madrid. Com esta publicação, parece ter dissipado todas as dúvidas.

Vinicius fez também o trabalho em campo. Com dois golos, o brasileiro fez dedicatórias especiais, tanto apontando para a bancada como soltando um «te amo» para as câmaras

O brasileiro não marcava há dois jogos. Voltou aos golos logo com um bis e com uma adepta especial na bancada. Será coincidência?