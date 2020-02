O número de adeptos impedidos de aceder a estádios de futebol tem aumentado em Portugal.

De acordo com as informações recolhidas pela TVI, existiam 102 interdições ativas no passado dia 11 de fevereiro.

A Polícia de Segurança Pública e o Ministério Público uniram esforços para avançar com um projeto-piloto para prevenção e combate aos fenómenos de violência nos espetáculos desportivos.

O pontapé de saída foi dado na Comarca de Braga, e o balanço tem sido positivo.

