É mais um caso que mancha o futebol nacional. Um jogo de sub-11 entre o Ponte Frielas e o Bobadelense ficou marcado por um episódio grave, depois de uma agressão ao árbitro protagonizada por um treinador-adjunto da equipa visitante, situação que já motivou queixa às autoridades.

O técnico do Bobadelense atingiu o juiz com uma cabeçada no final da partida, e o caso gerou forte reação nas redes sociais. Em comunicado, o Bobadelense não deixou margem para dúvidas na condenação do sucedido.