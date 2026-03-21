Treinador do Bobadelense agride brutalmente o árbitro em jogo... de sub-11 (!)
Incidente no Ponte Frielas-Bobadelense deu origem ao despedimento do técnico em causa
Incidente no Ponte Frielas-Bobadelense deu origem ao despedimento do técnico em causa
É mais um caso que mancha o futebol nacional. Um jogo de sub-11 entre o Ponte Frielas e o Bobadelense ficou marcado por um episódio grave, depois de uma agressão ao árbitro protagonizada por um treinador-adjunto da equipa visitante, situação que já motivou queixa às autoridades.
O técnico do Bobadelense atingiu o juiz com uma cabeçada no final da partida, e o caso gerou forte reação nas redes sociais. Em comunicado, o Bobadelense não deixou margem para dúvidas na condenação do sucedido.
«Registou-se um comportamento totalmente inaceitável por parte de um dos nossos treinadores adjuntos, que culminou numa agressão física ao árbitro».
O clube apresentou ainda «o mais sincero pedido de desculpas ao árbitro envolvido, ao Ponte Frielas, aos atletas, respetivos encarregados de educação, à Associação de Futebol de Lisboa e ao Conselho de Arbitragem», pode ler-se.
A direção revelou também que o responsável foi imediatamente afastado após o sucedido.
«Informamos ainda que o treinador em causa foi imediatamente afastado de todas as suas funções, estando já a ser desencadeados os devidos procedimentos disciplinares, com vista a garantir que situações como esta não se voltem a repetir», refere o clube.
O emblema reforça ainda que «este episódio não reflete, de forma alguma, os valores» da instituição e garante o compromisso com «a segurança, o respeito e o fair play».
Veja o momento no vídeo associado a esta peça.