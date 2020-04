Durante o mês de março foi aplicada a proibição de entrada em recintos desportivos a mais onze adeptos em Portugal.

Aumenta assim para 58 o número de adeptos que já teve tal condenação, desde setembro de 2019.

De acordo com a atualização da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, foram concluídos mais 112 processos durante o mês de março, ainda que o estado de emergência em vigor, por força da pandemia de covid-19, tenha suspendido os prazos dos procesos.

No total já foram concluídos 674 processos, dos quais 357 com decisão condenatória (151 com decisão definitiva) e 317 arquivados.