O árbitro Ricardo Ferreira abandonou este domingo o relvado após ser agredido por um jogador durante o encontro entre Caçadores das Taipas e Arões, referente à Série B da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga.

O incidente ocorreu ao minuto 65 do encontro realizado no Estádio do Montinho, na vila de Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, quando o guarda–redes da equipa da casa, Marco Pinto, agrediu o juiz da partida, após ver o cartão vermelho direto, segundo registos em vídeo a que a Lusa teve acesso.

A agressão deu-se na sequência de uma falta junto à linha lateral, que desencadeou protestos veementes de adeptos da equipa da casa, e momentos de confusão entre atletas, com o guardião dos anfitriões a agredir um jogador do Arões e a ser expulso, antes de se dirigir ao árbitro.

Depois de ser atingido pelo jogador do Caçadores das Taipas, Ricardo Ferreira correu rumo ao balneário, acompanhado pelos árbitros assistentes, Daniel Vale e André Duarte, e deu o encontro da 24.ª jornada por terminado, quando o Arões, equipa do concelho de Fafe, vencia por 1-0.

Em nota enviada à Lusa, o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol (AF) de Braga manifestou o «mais profundo repúdio pela inaceitável e vergonhosa agressão sofrida pelo árbitro Ricardo Ferreira», a quem demonstrou «total solidariedade».

O órgão apelou também às entidades competentes para que «a agressão seja severamente punida, servindo como um exemplo de que atos desta natureza não podem, em hipótese alguma, ser tolerados».

O Conselho de Arbitragem da AF Braga salientou também que «a violência em qualquer contexto desportivo é absolutamente intolerável, sendo um atentado aos valores do respeito, fair play e integridade que devem nortear o futebol».

«Atos como este não apenas colocam em risco a segurança dos árbitros, mas também descredibilizam a competição e mancham a imagem do desporto», refere o comunicado.

O «respeito por todos os intervenientes no fenómeno desportivo é inegociável», sendo «fundamental que clubes, atletas, adeptos e demais agentes desportivos» se unam para garantir que «os campos sejam espaços de competição saudável, justiça e desportivismo», lê-se ainda na nota.

As imagens da agressão: