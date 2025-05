O Núcleo de Árbitros de Futebol de Viseu veio esta terça-feira a público «repudiar» uma alegada agressão perpetuada por um adepto a um árbitro assistente no decorrer do embate entre o GD Resende e o GD Oliveira de Frades, relativo à Taça Sócios de Mérito.

Uma agressão que foi filmada a partir das bancadas e que já anda a correr nas redes sociais. Nas imagens vê-se um adepto a entrar em campo, depois da marcação de um penálti, e a dirigir-se ao árbitro auxiliar com as mãos atrás das costas. No entanto, depois de uma curta troca de palavras, o referido adepto, apanha-bolas neste jogo, tentou rasteirar o árbitro que teve de correr para escapar a novas agressões.

Um adepto que, ao que tudo indica, será filho do presidente do Grupo Desportivo de Resende. A GNR acabou por ser chamada ao estádio, uma vez que a segurança do jogo estava a ser garantida por uma empresa privada.

«Tal comportamento, para além de configurar uma afronta inaceitável à autoridade e integridade física do árbitro visado, representa um atentado aos princípios basilares que sustentam a prática desportiva: o respeito mútuo, a civilidade, a ordem e a justiça», escreve o Núcleo de Árbitros de Viseu num comunicado difundido nas redes sociais.