Um jogo do escalão de sub-11 num torneio na Madeira ficou marcado por agressões de um treinador ao árbitro da partida entre o Juventude e o Bairro da Argentina, que pertencia à equipa adversária, método adotado no futebol de formação na Madeira.

O jogo, disputado no sábado no campo Adelino Rodrigues, no Funchal, terminou com o delegado da equipa do Juventude, Orlando Fiqueli, que cumpria o papel de árbitro no encontro, a necessitar de cuidados hospitalares.

O dirigente teve uma contusão na coluna cervical, uma entorse na mão direita e ainda os «olhos esfolados», segundo o relatório médico.

«Calhou-me a mim arbitrar o jogo. Quando é em casa, estamos incumbidos de tudo o que é o processo de arbitragem, é o método utilizado aqui na Madeira», começou por explicar o delegado do escalão sub-11 do Juventude à Lusa.

Orlando Fiqueli afirmou que o comportamento violento por parte do treinador da equipa adversária surgiu no momento em que o Juventude passou para a frente do marcador, descrevendo-o como «um ato completamente bárbaro».

«Também houve pontapés por parte dos atletas, mas, sobre esse aspeto, o que tenho a dizer é que as crianças acabam por ser um reflexo do contexto em que estão inseridas, e aquele contexto não promove o desporto e os valores que estão inerentes ao mesmo», declarou o delegado, de 25 anos, licenciado em nutrição e desporto.

Orlando Fiqueli apresentou queixa e garantiu ir «até às últimas instâncias».

O presidente do ADCR Bairro da Argentina, Marco Freitas, sublinhou que «foi aberto um processo de averiguação interno», que está a cargo do departamento jurídico do clube.