A UEFA multou o Legia de Varsóvia em 100 mil euros e proibiu o clube polaco de vender bilhetes aos seus adeptos nos próximos cinco jogos que disputar fora de casa nas competições europeias.

Além disso, o Legia tem 30 dias para contactar o Aston Villa para pagar os estragos causados pelos seus adeptos no Villa Park, em Birmingham, no passado dia 30 de novembro, quando os clubes se defrontaram na Liga Conferência.

A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA surge no seguimentos dos violentos incidentes protagonizados por milhares de seguidores do Legia, onde jogam os portugueses Josué, Gil Dias e Iuri Ribeiro, em Birmingham, antes da partida.

Na altura, a polícia local disse mesmo que tinham sido o pior caso de violência no futebol em mais de vinte anos.

40 mil euros de multa a Copenhaga e Frankfurt

A UEFA aplicou ainda outras multas: 40 mil euros a Copenhaga, pela utilização de artefactos pirotécnicos por parte dos seus adeptos no jogo com o Bayern, em Munique, na Champions; 40 mil euros ao Eintracht Frankfurt, pelo mesmo motivo, na partida com o PAOK, para a Liga Conferência – e ainda mais 10 mil ao mesmo clube por invasão de campo; e ainda um total de 58 mil e 500 euros ao Servette devido a bloqueio de passagens do público, arremesso de objetos e utilização de artefactos pirotécnicos na partida com a Roma, para a Liga Europa.

Estes castigos foram acompanhados pela interdição de setores do estádio ou proibição de venda de bilhetes para um jogo fora de casa, penas que ficam suspensas por um período de dois anos.