Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reuniram-se, esta terça-feira, de emergência, na Cidade do Futebol, na sequência dos episódios de violência contra equipas de arbitragem ocorridos nos últimos dias.

José Borges, presidente da APAF, foi informado por Pedro Proença de que Federação Portuguesa de Futebol vai apresentar, de forma imediata, alterações ao Regulamento Disciplinar para a temporada 2026/27, com o intuito que estas sejam também adotadas pelo Futebol Profissional e Futebol Distrital.

Estas propostas, já aprovadas na segunda-feira, visam a promoção de um «ambiente mais seguro para adeptos e intervenientes do jogo».

Das alterações propostas destaca-se o agravamento de sanções em relação a diversos ilícitos disciplinares que destacamos aqui em baixo:

- Agressões e declarações ofensivas e caluniosas, especialmente as que tenham por alvo os elementos da equipa de arbitragem, determinante para defender os árbitros e o princípio da imparcialidade que pauta a função;

- Declarações ofensivas e manifestamente contrárias aos princípios desportivos de dirigentes desportivos para com outros dirigentes desportivos ou organizações, de forma a conferir responsabilidade e responsabilização acrescidas, até pelo exemplo que devem dar aos adeptos e à sociedade, aos dirigentes desportivos.

- Comportamentos discriminatórios dos adeptos, visando enfrentar com mais vigor e eficácia fenómenos de racismo, xenofobia ou qualquer outro tipo de discriminação;

- Posse e uso de material pirotécnico, numa clara medida de combate a um fenómeno que tem conduzido a diversas interrupções do espetáculo desportivo, com risco pela integridade física dos espectadores.

Na mesma reunião ficou também estipulado a organização de uma campanha conjunta contra a violência no futebol, a 25 e 26 de abril deste ano. A campanha «Stop à Violência» decorrerá nos jogos das competições organizadas pela FPF, para a qual serão convidadas a juntarem-se também Liga Portugal e Associações Distritais e Regionais.

José Borges: «APAF muito preocupada»

José Borges, presidente da APAF, mostrou-se apreensivo com os acontecimentos dos últimos dias e pede uma alteração de paradigma. «Os últimos episódios deixaram a APAF muito preocupada. A APAF, esta temporada, tem trabalhado e sensibilizado para uma mudança de paradigma. Essa mudança tem de passar por mudanças regulamentares, com um quadro disciplinar que penalize de forma mais efetiva estes casos», destacou.

Pedro Proença, por seu lado, espera que as alterações apresentadas sejam o primeiro passo para outro clima no futebol. «Os episódios das últimas semanas são lamentáveis e, mais do que reflexão, merecem ação. Estas alterações ao Regulamento Disciplinar das provas organizadas pela FPF, já na próxima época, são um primeiro passo rumo a um Futebol mais seguro. Esperamos que o Futebol Profissional e o Futebol Distrital acompanhem nestas alterações que são determinantes para o futuro», concluiu o presidente da FPF.